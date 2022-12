War die proletarische Kulturrevolution notwendig?

Wir zogen das Schlusskapitel des Revolutionären Weg 36 „Die proletarische Ideologie im Aufbau des Sozialismus“ heran und damit konnte die Frage eindeutig mit Ja beantwortet werden. Beim nächsten Treffen schauten wir uns den Film „Generatorenfabrik Shanghai“ an, den der niederländische Dokumentarfilmer Joris Ivens während der Kulturrevolution gedreht hatte. Unser Rebell machte große Augen bei der unerschrockenen Kritik der Arbeiter an bürokratischen Tendenzen in der Fabrikleitung und ihren bewussten Initiativen für den sozialistischen Aufbau. Beide waren wir beeindruckt von der lebendigen Auseinandersetzung der Arbeiter in einer Studiengruppe über Lenins Schrift „Materialismus und Empiriokritizismus“.

Unser Rebell sieht die Kulturrevolution inzwischen mit anderen Augen.