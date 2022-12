Weihnachten am Betriebstor

Wir verteilten ausgewählte Probenummern des Rote-Fahne-Magazins aus unseren Beständen mit einem Einleger, der allen Kolleginnen und Kollegen erholsame und besinnliche Feiertage wünschte.

"Vielleicht gibt die Probenummer des Rote-Fahne-Magazins einige Anregungen dazu. Auch im neuen Jahr ist es wieder alle 14 Tage vor dem Tor zu haben. Legt 2,50 im Auto oder Geldbeutel bereit." Einige interessierte Kollegen haben tatsächlich kein Geld dabei, weil sie im Betrieb bargeldlos bezahlen können.

Den Wunsch "Guten Rutsch" verbanden wir mit der schön gestalteten Einladung zur Silvesterfeier von MLPD, REBELL und Rotfüchsen, auch an die ganze Familie. In exakt einer Viertelstunde waren alle 30 Exemplare vom Autotor in den Betrieb gebracht. Auch den Kollegen war daran gelegen, uns nach einem ereignisreichen Jahr schöne Feiertage zu wünschen. Das Interesse an der MLPD hatten wir mal wieder unterschätzt.

Im neuen Jahr wollen wir am Vortag den Rote-Fahne-Verkauf ankündigen. Jetzt freuen auch wir uns auf erholsame und besinnliche Feiertage.