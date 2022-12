Zugbegleiter streiken über Weihnachten

In der Neuköllner Oper in Berlin wird aktuell das Musiktheaterstück „Ich heb´dir die Welt aus den Angeln“ aufgeführt, in dem der Lebenslauf von Olga Benario dargestellt wird. Eine Leserin aus Berlin schreibt: „Gut bis sehr gut. Es gibt nur noch einzelne Eintrittskarten - vorerst bis zum 22. Januar 2023. Tickets unter: Tickets@neukoellneroper.de. Auf dem Einladungsflyer steht geschrieben: "'Ich heb´dir die Welt aus den Angeln‘, ist nicht nur ein Musiktheaterstück über die deutsche, jüdische, kommunistische Widerstandskämpferin Olga Benario in der Zeit des Nationalsozialismus, es ist auch ein Stück über Erinnerung. Immer schwingt hier die Frage mit: Was ist Erinnerung?“