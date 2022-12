54. Jahrestag der Gründung der CPP Philippinen

In Erfurt, Frankfurt, Hannover, Leipzig und Bremen haben Protestaktionen gegen den faschistischen Mordanschlag in Paris stattgefunden. Er war gegen die kurdische Bewegung gerichtet und das Erdogan-Regime gilt als Drahtzieher. Die Demonstration in Erfurt haben der örtliche kurdische Kulturverein und die feministische Organisation „Gemeinsam Kämpfen“ aus Jena organisiert. In Frankfurt a.M. demonstrierten Hunderte Menschen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen Bilder der drei Todesopfer. In Leipzig fand auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz eine Kundgebung im Gedenken an die Opfer des Anschlags in Paris statt. Sie protestierten gegen die massive Unterdrückung des kurdischen Freiheitskampfs auch in Deutschland. Anwohner des Hein Köllisch Platzes / Hamburg-St. Pauli organisierten am 24.12. einen Plakat-Aushang, Kerzen und Blumen zum Gedenken an die ermordeten kurdischen Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer Emine Kara, M. Şirin Aydın und Abdurrahman Kızıl.