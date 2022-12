"Die Situation in Russland wird mit jedem Monat schlimmer"

Im Februar 2017 haben Medwedjew und Putin häusliche Gewalt in Russland legalisiert. Seit Anfang des Jahres wird eine aktive Studie darüber betrieben, wie der radikale Feminismus aus Russland verbannt werden kann. ... Hochaktuell ist nun die Einführung härtester homophober Gesetze, die derzeit beraten werden. ... In diesen homophoben Gesetzen haben die Herrschenden demagogisch jeden angegriffen, der sich widersetzt, Kinder zu bekommen und der „frei von Kindern“ leben will.

Die Herrschenden haben einmal mehr die Beschneidung der Rechte von Frauen in der Geburtenfrage legalisiert. Unsere Kleriker und faschistischen Politiker schätzen die Erfahrungen eures Landes mit den Artikeln 218 und 219 … so sehr, dass sie die BRD als ein Beispiel dafür anführen, wie sie die Beschneidung der Rechte von Frauen auf Schwangerschaftsabbruch in Angriff nehmen würden.

Heute sprechen die Herrschenden in Russland über wahrhaft schreckliche Dinge. Erst neulich hat die russische stellvertretende Premierministerin Tatjana Golikowa eine Studie in Auftrag gegeben, wie eine Abtreibung bei minderjährigen Mädchen ohne Zustimmung der Eltern verhindert werden kann. ... Jetzt wollen sie Kinder dazu zwingen, ihnen neue Kinder zu gebären, denn genau dazu führt der Standpunkt von Golikowa. Das ist eine schreckliche, frauenfeindliche Initiative und zeigt, wie feindselig das patriarchale russische Regime gegenüber Frauen, Kindern und gegenüber Menschen generell ist: in der Ukraine haben wir Butscha, in Russland diesen Horror.