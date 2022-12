Ehrendes Gedenken auch in Gelsenkirchen

Die LLL-Demo in Berlin ist die größte Demonstration in Europa für den Sozialismus. Wir sind stolz auf diese revolutionäre Tradition! Die MLPD und der REBELL rufen bundesweit zur Teilnahme in Berlin auf, um das Jahr 2023 mit der sozialistischen Perspektive zu beginnnen. Bereits die KPD hatte in der Weimarer Republik zu LLL-Feierlichkeiten am 2. Januarwochenende in Berlin und ganz Deutschland aufgerufen. Heute schreit alles nach der gesellschaftlichen Alternative Sozialismus. Und Lenin, Liebknecht und Luxemburg stehen dafür genauso wie fur den aktiven Widerstand gegen imperialistischen Krieg.

Das Internationalistische Bündnis hat beschlossen, auch an der Gedenkstätte der deutschen Revolutionäre vor dem Willi-Dickhut-Haus ein ehrendes Gedenken zu organisieren. Für alle, die aus zwingenden Gründen nicht nach Berlin mitfahren können und für die Nachbarn und Freunde von Horster Mitte und Willi-Dickhut-Haus.

Vorgesehen sind eine Kundgebung auf dem Joseph-Büscher-Platz in Gelsenkirchen-Horst, eine Demonstration und ehrendes Gedenken vor dem Willi-Dickhut-Haus. Sonntag 15.1.23, 12:30 Joseph-Büscher-Platz, Ende ca. 14 Uhr am Willi-Dickhut-Haus (Parallel zur Demonstration in Berlin). Die MLPD Gelsenkirchen und der Landesverband NRW der MLPD mobilisieren in der Kleinarbeit und laden auf den Silvesterfeiern dazu ein.

Aufruf zur LLL-Demonstration in Berlin