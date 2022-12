Einäscherung in Utrecht - Abschiedsfeiern in den Philippinen - weitere Gedenkveranstaltungen in Deutschland

Es gab zahlreiche Redebeiträge; die Zeremonie wurde von Liedern und Gedichten begleitet. Neben dem Marxismus-Leninismus, den Mao-Zedong-Ideen und dem Schreiben gehörten Poesie und Gesang zu den Leidenschaften von Ka Joma, schreibt die Führung der Kommunistischen Partei der Philippinen in ihrem Bericht über die Abschiedsfeier.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus den USA, Kanada, Belgien, Deutschland, den Niederlanden, den Philippinen, der Türkei, Island, Großbritannien, Spanien, Frankreich, der Schweiz, Schweden und Norwegen. Im Namen aller revolutionären Kräfte der NDFP begrüßte Luis Jalandoni, Mitglied des Nationalrats der NDFP und Leiter der internationalen Vertretung der NDFP, die Anwesenden. Er erzählte, dass er bei einem seiner Besuche in einer Guerillazone von der Liebe und Sorge der Massen für Ka Joma beeindruckt war. Im Exil habe Ka Joma seine Sehnsucht nach den Massen bei Versammlungen von philippinischen Einwanderern gezeigt. In seiner letzten Botschaft an das philippinische Volk vor seinem Tod habe Joma erklärt, dass die demokratische Revolution des philippinischen Volkes unbesiegbar ist.

Ebenfalls anwesend waren Vertreterinnen und Vertreter der norwegischen Regierung unter der Leitung der Sondergesandten Kristina Lie Revheim, die an den Friedensverhandlungen in den Philippinen teilgenommen hat. In ihrer Würdigung von Ka Joma beschrieb sie Ka Joma als eine "reiche Persönlichkeit, die einen großen Einfluss auf die philippinische Politik, Geschichte und Gesellschaft hatte, wo das Navigieren durch Kontroversen Teil der politischen Landschaft ist". Sie sagte, Ka Joma sei respektvoll und freundlich gewesen und habe die Geduld gehabt, den verschiedenen norwegischen Diplomaten, die am Friedensprozess beteiligt waren, die Feinheiten der philippinischen Politik zu erklären. Sie sagte, man könne mit Ka Joma eine offene und ehrliche Diskussion führen, bei der man in einigen Fragen anderer Meinung sein könne, aber immer mit gegenseitigem Respekt.

Vertreter der MLPD sprachen Julieta de Lima, der Ehefrau von Joma, und den philippinischen Genossinnen und Genossen die herzliche Anteilnahme der MLPD aus. Die MLPD war und ist eng mit dem antiimperialistischen Kampf des philippinischen Volks verbunden. Besonders betonten die MLPD-Vertreter in ihrer kurzen Ansprache die Zusammenarbeit mit Joma Sison auf theoretischem Gebiet, von der die Dokumentation "Die Maotsetung-Ideen sind lebendig" zeugt, sowie bei der Neuformierung der internationalen marxistisch-leninistischen Bewegung.

Mit der "Internationale" endete die würdige Feier. Ein Team von revolutionären Jugendlichen stand als Fahnenträger bereit und trug die Fahnen der CPP, der NPA und der NDFP-Mitgliedsorganisationen. Ein enger Mitstreiter faltete die kommunistische Fahne und drehte sie Julie zu, bevor der Sarg von Ka Joma geschlossen und zur Einäscherung gebracht wurde.

Fiimbericht über Gedenkveranstaltung in Manila

Gedenkfeier in Halle

Die Studiengruppe der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) in Halle an der Saale gedachte gestern Vormittag feierlich des verstorbenen großartigen philippinischen Kommunisten, Revolutionärs, Internationalisten und Kämpfers für die Sache des Sozialismus, Jose Maria Sison. Der Studientag wurde mit einer Gedenkrede von Frank Oettler, Sprecher der MLPD Halle, eröffnet, in der er das Leben und den Kampf von Joma würdigte. Dem folgte ein von Jomas engem Freund Stefan Engel selbst gedichtetes Lied, das von einem Mitglied des Jugendverbands Rebell vorgetragen wurde. Wir werden sein Vermächtnis erfüllen. Die Internationale sozialistischer Revolution, sie wird Wirklichkeit werden. Ganz im Sinne Jomas setzte dann die Gruppe das Studium revolutionärer Literatur der MLPD, des Marxismus Leninismus und der Mao Tsetung-Ideen fort.