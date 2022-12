Fahnenverbot der Polizei erfolgreich bekämpft

Unter Hinweis auf ein „Informationsschreiben“ des Bundesinnenministeriums hatte das Polizeipräsidium Duisburg zuvor das Zeigen von Fahnen und Symbolen der PYD, YPG und YPJ als angeblicher PKK-Nebenorganisationen verboten. Genau der Kräfte, die für den Kampf gegen den faschistischen IS in Rojava (Syrien) stehen.

Das wurde nicht hingenommen und noch am Freitagnachmittag beim Verwaltungsgericht Düsseldorf ein Eilantrag gestellt. Das Gericht hob das Verbot auf; es stellt in seinem Beschluss u. a. fest: „Die genannten Organisationen sind in Deutschland nicht verboten und unterliegen keinen vereinsrechtlichen Beschränkungen. Das gilt auch für Ihre Symbolik.“

Die Entscheidung ist ein weiterer Erfolg im Kampf um die Durchsetzung bürgerlich-demokratischer Rechte auf öffentlichen Versammlungen und gegen die Kriminalisierung fortschrittlicher und revolutionärer Organisationen durch das Bundesinnenministerium. Der Eilantrag und der Beschluss des Verwaltungsgerichts können hier gelesen werden.

Eilantrag und Gerichtsbeschluss