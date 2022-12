"Er hatte eine große persönliche Ausstrahlung"

Um sich ein Bild von der Lebensleistung dieses Mannes machen zu können, wurde ein kurzer Überblick über sein Leben und seinen Kampf, der schon in den frühen 1960er Jahren begann, gegeben. Zur allseitigen Würdigung gehörten Auszüge aus dem Kondolenzschreiben von Stefan Engel, der über Jahrzehnte mit Joma zusammengearbeitet hatte. Eine Genossin berichtete über die Bescheidenheit und persönliche Ausstrahlung, die sie bei einer persönlichen Begegnung in Utrecht mit Joma erfahren hatte.

Mit dem Vortrag des Gedichtes von Joma Sison "Die Phasen meines Lebens" und dem Lied "Carry on the fight" beendeten wir die kleine, aber dennoch beeindruckende Feier.