Gemeinsame Nikolausfeier von REBELL, Rotfüchsen und YDG

Gemeinsam mit der YDG (Neue Demokratische Jugend) bereiteten wir die Feier vor. Es ging los mit der Begrüßung durch eine Dreiermoderation aus Genossinnen des REBELL und der YDG gemeinsam mit der 6-jährigen Evin.

Zu Beginn sangen wir gemeinsam das Lied „Kinder für Frieden und Freiheit“. Dann wurde präsentiert, was die Rotfüchse in dem Jahr alles erlebt haben. Dies stieß auf großes Interesse, auch bei den Erwachsenen, vor allem die Selbstorganisation und dass schon die Jüngsten für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen können. So ergriffen wir beim Lagerfeuer mit Kinderpunsch und Marshmallows die Initiative und warben direkt für die Rotfüchse und das erste Rotfuchstreffen.

Ein echtes Highlight war natürlich der Nikolaus. Er holte jedes Kind einzeln vor, hob die Stärken hervor, zeigte aber auch Schwächen auf, an welchen das Kind im nächsten Jahr wachsen soll. Die YDG stellte eine Spendenaktion vor für Kinder aus dem Irak. Dafür wurden Kaffee und Kuchen verkauft und insgesamt über 150 € eingenommen.