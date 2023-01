Internationalismus Live bei der Silvesterfeier Essen und Bottrop

Jung und Alt genossen das wunderbare Buffet und ein abwechslungsreiches Programm u.a. mit bekannten und neuen Liedern, lustigem Sketch und Kurznnachrichten und einem tollen Feuerwerk. Begeisternd war die internationalistische Ausstrahlung der Feier.

Eine größere Gruppe war kurdisch-syrischer Herkunft. Sie berichteten auch von der aktuellen Besatzung in Afrin. "Die Lösung der kurdischen Frage ist ein Teil der Lösung der Probleme von allen Menschen, aus der ganzen Welt. Die Lösung ist, ein kommunistisches System zu schaffen", brachte ein ein kurdischer Freund es auf den Punkt. Da passte wunderbar, dass der ansprechende Büchertisch auch arabische Literatur dabei hatte und verkaufte. Die Beteiligten am Aufbau des Gesundheitszentrums in Kobane 2015/2016 sangen gemeinsam das Lied der Brigaden.

Vor Mitternacht wurde die Internationale auf Deutsch, Französisch und Arabisch gesungen. Anschließend wurde die Tradition des Neujahrssingens nach 24 Uhr ausgebaut mit Popsongs, revolutionären und antifaschistischen Liedern in verschiedenen Sprachen. Danach tanzten wir bis in die Morgenstunden weiter. Bei der Würdigung der Parteivorsitzenden Gabi Fechtner zu ihrer 25-Jährigen Parteimitgliedschaft und der Feier insgesamt wurde der Stolz auf unsere revolutionäre Arbeiterpartei richtig spürbar. "Gemeinsam kämpfen, gemeinsam feiern!"