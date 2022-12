Jugendverband REBELL drückt seine tiefe Trauer zum Tod von José Maria Sison aus

José Maria Sison war ein großer Revolutionär, Internationalist, Freiheitskämpfer und ein Vorbild für die Jugend. Er hat die Kommunistische Partei der Philippinen gegründet und war bereits vorher im Jugendverband aktiv. Er hat sein Leben lang gekämpft gegen faschistische Unterdrückung in den Philippinen und gegen den Imperialismus. Dafür zog er den Hass der Imperialisten und Antikommunisten auf sich. Er wurde in Isolationshaft gesteckt und gefoltert, aber er ist niemals eingeknickt. Niemals hat er sich vom Kampf für Freiheit und Sozialismus abbringen lassen. An seinem Mut, seiner Selbstlosigkeit und Unbeugsamkeit nehmen wir uns ein Beispiel! Wir sind uns sicher und werden alles dafür tun, dass das sozialistische Ziel von José Maria Sison Wirklichkeit und die Menschheit von Ausbeutung und Unterdrückung befreit wird. Nur so werden die Arbeiterklasse und die Jugend eine Zukunft haben. In diesem Sinne werden wir sein Lebenswerk fortführen.