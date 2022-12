Karachi: Grundschullehrer organisieren Sitzstreik

Hunderte Grundschullehrer und Grundschullehrerinnen beteiligten sich am Mittwoch an einem Sitzstreik in Karachi, der Hauptstadt des pakistanischen Bundesstaates Sind. Sie fordern, dass die Sind-Regierung endlich die Höherstufung aller Grundschullehrer umsetzt, die in den Jahren 2001 bis 2019 ihre Tätigkeit aufgenommen haben. Dies werde seit Jahren verzögert, obwohl die Lehrer die erforderlichen Prüfungen abgelegt haben. Die Lehrer klagen auch Misshandlungen durch die Polizei an.