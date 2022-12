Kuriere streiken erneut

Der Namen des Unternehmens hat sich geändert, es heißt nun "Yandex". Die Rote Fahne Redaktion dokumentiert eine aktuelle Mitteilung und drückt ihre aufrichtige Solidarität aus!

Wir rufen Leserinnen und Leser von Rote Fahne News dazu auf, diesen Streik bekannt zu machen.

Mitteilung der Gewerkschaft der Kuriere:

"Ergebnisse der ersten Phase des Streiks

Gleich am ersten Tag des Streiks begannen wir, uns gegenüber den Medien zu äußern, und gleichzeitig begann Yandex, dreist über unsere Abwesenheit zu lügen und ideale Arbeitsbedingungen zu versichern.

Die Doppelzüngigkeit von Yandex zeigte sich auch darin, dass sie massenhaft Anzeigen in den Medien und bei Bloggern darüber verbreiteten, dass angeblich gar kein Streik statt fände.

Der Manager versuchte, den Mangel an Kurieren auf alle möglichen Arten zu decken: von SMS und Visitenkarten mit freien Stellen bis hin zur Umleitung der Gehälter von Kurieren aus nicht streikenden Regionen als Prämien für Kuriere aus streikenden Regionen.

Neben Moskau und St. Petersburg schlossen sich viele Städte in ganz Russland dem Streik an, wenn auch nur teilweise!

Die Staatsduma richtete im Zusammenhang mit dem Streik parlamentarische Anfragen an Yandex und an die Bundesbehörde für Arbeit und Beschäftigung sowie an das Justizministerium.

Wir haben die Bewertung von Yandex von 4,2 auf 3,8 Sterne gesenkt.

Unseren Daten zufolge, haben sich über 3800 Kuriere an dem Streik beteiligt!

Am wichtigsten ist jedoch, dass wir viele Anfragen von Kurieren aus verschiedenen Regionen erhielten und immer noch erhalten, die sich dem Kampf für ihre Rechte anschließen wollen.

Ein herzliches Dankeschön an alle Kuriere, die sich an dem Streik beteiligt haben, und an alle, die ihn unterstützt haben! Ein besonderer Dank geht an die Medien linker Organisationen und an Blogger, insbesondere Ateo und BadComedian.

Tretet der Gewerkschaft der Kurier bei und nehmt Kontakt mit uns auf, um den Kampf zu koordinieren und die zweite, größere Phase des Streiks vorzubereiten. Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert den Kanal der Gewerkschaft der Kuriere, https://t.me/courier_fight.

Unsere Stärke liegt in der Solidarität!"