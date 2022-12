Lückenlose Aufklärung des faschistischen Anschlags!

Rote Fahne News berichtete am 24. Dezember: MLPD verurteilt faschistischen Anschlag - heute Großdemonstration in Paris

Evîn Goyî (Emine Kara) war Befehlshaberin im Kampf gegen die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) in Nordsyrien. Sie wurde dort mehrfach verwundet und kam nach Frankreich, um sich wegen bleibender Verletzungsfolgen behandeln zu lassen. Sie befand sich in medizinischer Behandlung, setzte sich aber weiterhin für die kurdische Frauenbewegung ein. Ihr Antrag auf politisches Asyl wurde von den französischen Behörden abgelehnt. Warum eigentlich? Warum hat Frankreich dem Erdoğan-Regime den Weg geebnet, um Evîn Goyî ins Visier zu nehmen, obwohl der türkische Staat sie mittels einer sogenannten Red Notice bei Interpol suchen ließ? Aus welchen Gründen und zu wessen Gunsten? Die kurdische Bewegung, ihre Freunde und Unterstützer, Demokraten, Revolutionäre und fortschrittliche Menschen fordern lückenlose Aufklärung und Aufdeckung aller Verstrickungen staatlicher Institutionen, sei es in der Türkei, in Frankreich oder auch in Deutschland.

Heute weitere Demonstrationen und Kundgebungen