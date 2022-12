Man braucht Vorbilder und gesellschaftliche Visionen

Zuerst sprachen wir unter uns über das Leben und die Verdienste von Joma Sison und über die Verbundenheit unserer Parteien. Dann sprachen wir Passanten mit dem Kondolenzschreiben an. Wenn wir im Gespräch Leben und Werk von Joma erzählten, fanden das viele interessant und gut. Der Gedanke an die Notwendigkeit einer „Revolution“ ist gar nicht so fern.

Ein junger Mann sagte nach einem langen Gespräch, dass er bei der MLPD mitmachen will. Mit Jugendlichen wurde die Diskussion darum geführt, dass man Vorbilder und gesellschaftliche Visionen braucht, anstatt nur in den Tag hinein zu leben und sich an oberflächlichen Influencer zu orientieren. Einige von uns waren schon auf den Philippinen und auch wir hatten schon manche philippinischen Freiheitskämpfer in Albstadt und Balingen zu Gast, die wir schon lange in unser Herz geschlossen haben. So trauern wir mit euch allen um Joma und versichern, dass unsere Solidarität und Freundschaft weiter lebt.