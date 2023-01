Reminder: Nicht nur in Berlin - Ehrendes Gedenken auch in Gelsenkirchen

Diese Demonstration - die größte Demonstration in Europa für den Sozialismus – findet auch in diesem Jahr wieder statt. Wir sind stolz auf diese revolutionäre Tradition! Die MLPD und der Jugendverband REBELL rufen bundesweit zur Teilnahme in Berlin auf, um das Jahr 2023 mit der sozialistischen Perspektive zu beginnen.

Allerdings hat das Internationalistische Bündnis für diese Jahr beschlossen, auch an der Gedenkstätte der deutschen Revolutionäre vor dem Willi-Dickhut-Haus ein ehrendes Gedenken zu organisieren. Für alle, die nicht nach Berlin mitfahren können und für die Nachbarn und Freunde von Horster Mitte und Willi-Dickhut-Haus.

Vorgesehen ist eine Kundgebung an der Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst, dort ist auch der Start der Demonstration, die durch Horst-Süd, bis zum Nordsternpark und zurück führen wird. Am Endpunkt der Demonstration wird dann das ehrende Gedenken vor dem Willi-Dickhut-Haus stattfinden.

Wann und wo?

Sonntag 15. Januar, 12.30 An der Horster Mitte 7 dem Willi-Dickhut-Haus, Ende ca. 14 Uhr am Willi-Dickhut-Haus (Parallel zur Demonstration in Berlin). Die MLPD Gelsenkirchen und der Landesverband NRW der MLPD laden alle fortschrittlichen Menschen herzlich ein.