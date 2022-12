Sisons Leben und Werk hat heute große Bedeutung

Etwa 40 Menschen gedachten auf dem Benzplatz vor dem Bahnhof Untertürkheim anlässlich des Todes von Joma Sison der weltweiten Bedeutung dieses Revolutionärs.

Julia Scheller von der Landesleitung Baden-Würrtemberg der MLPD führte aus: In unserer Zeit der Wirtschaftskrisen und Inflation, des Krieges und der drohenden Umweltkatastrophe stellt sich für die Menschen die Frage eines Auswegs und einer Alternative zum Kapitalismus. Hier kommt Joma Sison eine große Bedeutung zu. Er hat in den 1960er Jahren aus der Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion und später nach dem Tod von Maotsetung auch in China für unseren Kampf heute wichtige Schlussfolgerungen gezogen.

Ein Genosse trug das Gedicht von Joma Sison vor „Die Phasen meines Lebens“, geschrieben im Gefängnis. Vertreter der ATIK sprachen ihre Solidarität und Trauer mit dem philippinischen Proletariat und der arbeitenden Bevölkerung aus. Freunde der deutsch-philippinischen Freundschaftsgesellschaft bezeugten die tiefe Verbundenheit von Joma Sison mit der Bevölkerung, die sie bei Besuchen auf den Philippinen erfahren hatten.