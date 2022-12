Profifußballer erschossen

Israelische Besatzungstruppen haben am 22. Dezember während einer Militärrazzia in der besetzten Stadt Nablus den palästinensischen Fußballspieler Ahmed Atef Daraghmeh (23) getötet. Die Soldaten schossen dem Profikicker aus der benachbarten Stadt Tubas im Westjordanland in den Rücken und in die Füße. Er galt als einer der erfolgreichsten Fußballer der palästinensischen Profiliga.

Örtliche Quellen berichteten, dass eine große Anzahl Besatzungstruppen, begleitet von einem Militärbulldozer, während der nächtlichen Stunden das östliche Viertel von Nablus überfielen, um die provokante Stürmung des Yussufgrabs (dt. Josephsgrab) durch fanatische Siedler zu sichern. ...

Es kam zu Zusammenstößen zwischen den Palästinenserinnen und Palästinensern und bewaffneten israelischen Besatzungssoldaten. Letztere schossen mit scharfer Munition, gummiummantelten Stahlgeschossen und Tränengaskanistern auf die Bewohnerinnen und Bewohner, die sich dem Übergriff der Siedler widersetzten und versuchten, ihnen den Weg zu versperren. Mindestens 25 Palästinenser wurden dabei verletzt, darunter vier durch scharfe Munition, zwei weitere durch Stahlgeschosse an Hand und Kopf. ...

Nach Angaben der Besatzungsarmee sollen Palästinenser Sprengstoff geworfen und die Soldaten beschossen haben. Die Armee habe nur auf den Beschuss reagiert. De facto wurde kein Soldat verletzt. Zur Rolle Daraghmehs äußerte sich die Armee nicht.

In Tubas, wo der Fußballspieler der örtlichen Mannschaft lebte, wurde am 22. Dezember ein Generalstreik angekündigt. Die Tötung fällt in eine Zeit, in der die israelische Gewalt gegen Palästinenserinnen und Palästinenser im besetzten Westjordanland sprunghaft angestiegen ist. In diesem Jahr wurden bisher 224 Palästinenserinnen und Palästinenser von israelischen Streitkräften und Siedlern getötet, womit 2022 das tödlichste Jahr für Palästinenserinnen und Palästinenser außerhalb Gazas seit 2005 ist. Unter den Getöteten befindet sich die bekannte Al-Jazeera-Reporterin Abu Akleh, die beim Dreh eines Nachrichtenbeitrages gezielt von israelischen Scharfschützen erschossen wurde, sowie ein Arzt im Rettungseinsatz und dutzende Kinder.