Gabi Fechtner anlässlich der Gedenkfeier für José Maria Sison

Sein Tod ist uns Verpflichtung, sein Lebenswerk fortzusetzen!

Die MLPD-Vorsitzende Gabi Fechtner sprach auf der Gedenkfeier für José Maria „Joma“ Sison am 23. Dezember 2022 in Utrecht. Ihre Rede hier in ungekürzter Form.