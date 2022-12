Solche Hintergrundinfos von Engel sollten in den Schulen zur Pflichtlektüre werden

Danke für Eure Weihnachtsgrüße und insbesondere die beiden Broschüren von Engel. Endlich einmal eine Analyse, die die historischen Hintergründe aus der Sicht beider Kriegsparteien beleuchtet.

Leider fand sich bisher in der Süddeutschen Zeitung in all den Monaten nur EIN politischer Artikel, der eine wirkliche Analyse brachte. Es ist schon erschreckend, wie gleichgeschaltet unsere Medien und auch die Parteien sind. Dass ausgerechnet Hofreiter als erster schwere Waffen für die Ukraine forderte, hat uns als Grüne schockiert… .

Solche Hintergrundinfos von Engel sollten mal in den Schulen zur Pflichtlektüre werden. In unserem Umfeld sind viele kritische Gespräche möglich. Aber wehe eine öffentliche kritische Stellungnahme wird bekannt. Es folgt eine mediale Hinrichtung.

Wünsche Euch ein friedliches NEUES JAHR … .