Spendenaktivitäten an Silvester

Jeder Euro wird für den Kampf gegen die Regierungspolitik gebraucht und jeder Cent zählt für den aktiven Widerstand gegen den Ukrainekrieg und die Weltkriegsgefahr. Diese Spendeninitiative soll mit den Silvesterfeiern von MLPD und REBELL ihre abschließenden Höhepunkt haben. In vielen Orten und Kreisen ist es schon feste Tradition, zu Silvester eine Spendensammlung durchzuführen, mit einem Spendenaufruf, einem schönen Spendengefäß, mit dem man durch das Publikum geht usw. Das darf diesmal bei keiner Feier fehlen. Gute Einnahmequellen für die Spendeninitiative sind natürlich auch Überschüsse aus dem Buffet und dem Getränkeverkauf, ein (Bücher-)Flohmarkt oder auch eine Tombola aus zuvor gestifteten Preisen. Was habt ihr euch Besonderes überlegt? Wir freuen uns über eure Berichte an Rote Fahne News. Viel Erfolg!

Spenden können auch an das Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank überwiesen werden: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00. Stichwort „1 Euro gegen die Regierungspolitik“. Herzlichen Dank im Voraus!

Parteigeschäftsführung der MLPD