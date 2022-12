Stillstände, aber die Profite fließen trotzdem

Man wundert sich, wie locker das Management oft die teilebedingten Stillstände nimmt. Nicht selten steht die Linie mehrere Stunden am Tag.

Stellantis konzentriert die Teile auf die profitabelsten Fahrzeuge. Kaum ein Wagen unter 40.000 Euro geht über die Linie. Überschlagen wir mal: 300 Fahrzeuge am Tag erlösen 12 Millionen Euro. Ziehen wir pro Fahrzeug großzügig 5000 Euro für Entwicklung, Energie, Verwaltung und Material ab, bleiben 10,5 Millionen. An Lohn bekommen wir im Werk (2500 Beschäftigte) pro Tag etwa 500.000 Euro, mitgerechnet die Anteile von Stellantis für die Sozialkassen. Am Ende des Tages sind es, trotz der Stillstände, ca. 10 Millionen Euro Cash. Und das jeden Tag in nur einem Werk.

Von wegen Kostenfaktor. Karl Marx hat das Ausbeutung der Arbeiter durch die Kapitalisten genannt. Da brauchen wir nicht nach Katar schauen. Wir bekommen nur so viel, dass es gerade zum Leben reicht. Marx hat gesagt: „Nieder mit dem Lohnsystem!“ - die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abschaffen.