Übersterblichkeit hängt mit Corona-Wellen zusammen

In vielen Praxen von niedergelassenen Ärzten in Frankreich begann diese Woche ein Streik von Allgemein- und Fachärzten für eine höhere Vergütung und für bessere Arbeitsbedingungen. Zu dem Streik aufgerufen haben verschiedene Ärzte-Organisationen, darunter die Vereinigung "Medecins pour demain" (Ärzte für Morgen) und Ärztegewerkschaften wie SML, FMF und UFMLS. Unter anderem fordern sie, dass die Vergütung für einen Arztbesuch von 25 auf 50 Euro angehoben wird. Wie auch in anderen europäischen Ländern steckt das französische Gesundheitswesen in der Krise, es herrscht massiver Ärztemangel.