Wer kein Handy hat, hat als Hilfesuchender schlechte Karten

Spätestens 2025 wird es nirgendwo in Deutschland eine öffentliche Fernsprecheinrichtung mehr geben. Bereits ab 1.1.23 sind Anrufe von öffentlichen Telefonen nicht mehr möglich. Damit ist es ohne Handy oder Smartphone unmöglich, in Notfällen schnelle Hilfe herbeizurufen. Ausgenommen sind die Autobahnen, wo es noch Notrufsäulen gibt.

Die Telekom argumentiert, dass die öffentlichen Fernsprecher technisch längst überholt sind und kaum noch genutzt werden. Das mag in vielen Fällen zutreffen, jedoch haben längst noch nicht alle ein Handy oder Smartphone, vor allem die älteren Leute. Noch Anfang dieses Jahres erklärte ein Konzernsprecher, ein vollständiger Abbau sei "derzeit nicht geplant". Vielmehr könnten Standorte, an denen es eine entsprechende Nachfrage gebe, wie z.B. Orte mit viel Publikumsverkehr, weiterhin betrieben werden. (Quelle: Portal "Golem.de").

Eine große Lüge des Profitgeiers Deutsche Telekom! Braucht draußen jemand schnelle Hilfe - z.B. bei einem Herzinfarkt - und wird von einem Passanten gefunden, der kein Handy hat, muss der Hilfesuchende um sein Leben fürchten. Da es außerhalb von Autobahnen auch keine Notrufsäulen mehr gibt, ist die Anforderung von lebensnotwendiger Hilfe nicht möglich. Zwar standen auch bisher nicht an jeder Ecke Telefonzellen, aber es war in zumutbarer Entfernung immer eine zu finden, z.B. in der Nähe von Parks.

Zu Recht wurden in den benachbarten Niederlanden die öffentlichen Fernsprecheinrichtungen nicht abgeschafft. In Deutschland wären zumindest als Ersatz Notrufsäulen wie auf der Autobahn erforderlich. Der Telekom ist es völlig egal, ob Menschen (insbesondere Transferbezieher, die sich kein Handy leisten können), im Notfall Hilfe herbeirufen können oder nicht - Hauptsache der Profit stimmt wie in vielen anderen Unternehmen bzw. Konzernen! Warum machen wir es den Niederländern nicht nach?