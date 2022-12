"Wir haben eine Welt zu gewinnen" - Jetzt mit Bildreport zum Jahreswechsel

In diesem Sinne grüßt die MLPD in bewegten Zeiten Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde zum Jahreswechsel und wünscht ihnen alles Gute für das neue Jahr 2023. Während die Herrschenden einen Weltkrieg vorbereiten und die Menschheit in eine globale Umweltkatastrophe führen, werden wir auch im neuen Jahr den Kampf für eine Zukunft der Menschheit im Sozialismus führen!

Die Rote-Fahne-Redaktion schließt sich dem an und wünscht allen schöne Silvesterfeiern.

Um 21 Uhr werden wir hier eine Bildergalerie mit Bildunterschriften aus einer Silvesteransprache der MLPD veröffentlichen. Für diejenigen, die nicht teilnehmen können, und die, die sich die dort gezeigten Bilder heute Abend oder die Tage nochmals anschauen und den Text dazu lesen wollen.