Wir machten uns Jomas Lebenswerk bewusst

Anschließend machten wir uns das Lebenswerk von Joma bewusst. Alle Anwesenden kannten Joma noch nicht tiefer und waren deshalb umso beeindruckter von seinem Lebenswerk. Eine Genossin aus der ehemaligen DDR berichtete, dass sie sich nicht an Solidaritäts-Aktivitäten in der DDR für die Philippinen erinnern konnte, obwohl es regelmäßige Aktionen z.B. für Vietnam, Chile usw. gab. Das wird wahrscheinlich daran gelegen haben, dass Joma Sison sich dem Weg Mao Zedongs und der Kritik am revisionistischen Verrat am Sozialismus anschloss und eine neue marxistisch-leninistische Partei aufbaute.

Es war genau richtig, dass wir uns während der Studientage mit ihm beschäftigten, da Joma dafür steht, dass der Marxismus-Leninismus kein Dogma ist, sondern schöpferisch angeeignet und umgesetzt werden muss.