Zugfahrt zur LLL von Nürnberg aus

Gefahren wird von Nürnberg nach Berlin mit dem Bahn-Gruppenticket.

Hinfahrt

Treffpunkt ist am Samstag, den 14. Januar 2023, um 5.20 Uhr, in der Mittelhalle des Hauptbahnhofs Nürnberg. Die Übernachtung wird noch organisiert

Rückfahrt

Für die Rückfahrt ist am Sonntag, den 15. Januar 2023, der Treffpunkt um 15 Uhr am Eingang der Gedenkstätte der Sozialisten. Die Ankunft wird um ca. 20 Uhr in Nürnberg sein.

Die Kosten betragen 65 Euro für Vollverdiener und 55 Euro ermäßigt.

Die Anmeldung bitte unter kreisNEF@mlpd.de.