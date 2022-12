Zum Gedenken an den Freund und Genossen José Maria Canlas Sison

Mit dem Tod von José Maria Canlas Sison ist einer der bedeutendsten Führer der internationalen marxistisch-leninistischen und Arbeiterbewegung von uns gegangen.

Er hat bis zu seinem Lebensende für seine Vision einer nationaldemokratischen Revolution auf den Philippinen, aber auch des weltweiten Siegs des Sozialismus gegen den Imperialismus gekämpft. Er war unerschütterlich, trotz jahrelanger Folter und Gefängnis, trotz politischer Niederlagen, trotz ausländischem Exil und trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen in den letzten Jahren.

Ich hatte das Privileg, viele Jahre aufs Engste mit Joma in der internationalen Konferenz marxistisch-leninistischer Organisationen zusammenzuarbeiten. Er überzeugte dort durch ein großes taktisches Geschick für den Aufbau der internationalen Konferenz und seine unsterblichen Beiträge zum Kampf gegen den modernen Revisionismus und für die Mao-Zedong-Ideen.

Ein Höhepunkt war zweifellos das Seminar in Gelsenkirchen zum 100. Geburtstag von Mao Zedong am 7. November 1993. Unermüdlich kämpfte er dafür, die verschiedensten Repräsentanten des weltweiten revolutionären Klassenkampfes und der Mao-Zedong-Ideen zusammenzubringen und ein breit gefächertes Programm von Reden und theoretischen Beiträgen zusammenzustellen und zu redigieren. Er stand im Mittelpunkt der Moderation dieser Konferenz und genoss den allseitigen Respekt der fast 1000 Teilnehmer. Joma sprudelte nur so von Ideen, behandelt aber jeden Diskussionsbeitrag in der Joint Coordinating Group respektvoll und ohne jede Überheblichkeit und Gehabe. Er bemühte sich, alle Beiträge aufzugreifen - ohne Belehrungen. Die Dokumente dieses Ereignisses sind eine Verteidigung, Konkretisierung und Weiterentwicklung der von der KP Chinas unter Mao Zedong 1963 veröffentlichten Generallinie der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung. ...

Gestalteter Text plus englische Übersetzung