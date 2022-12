Zum Jahreswechsel: Streikvorbereitung in Großbritannien

"In den meisten Sektoren finden jetzt koordinierte Aktionen statt, die größte Gewerkschaft der Krankenschwestern und -pfleger streikt, ebenso streiken die Krankenwagenfahrer, die Ärzte bereiten sich vor, und die Beamten und Lehrer sind bereit, während die Beschäftigten der Bahn und der Post das neue Jahr mit noch mehr Streiks beginnen. Hier kann man sich auf einer Website https://strikemap.org/ einen Überblick verschaffen. Das bedeutet, dass die Genossinnen und Genossen mehr zu tun haben als sonst! Da zu meiner Organisation einige der Gewerkschaften an vorderster Front gehören, gilt das auch für mich. Herzliche Wünsche für ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr an euch und eure Familien und Genossen."

Die Rote Fahne stellt gerne Kontakt zu britischen Arbeitern her, um die Solidarität zu organisieren und wünscht alles Gute für ein spannendes, solidarisches, und kämpferisches Jahr an die Arbeiterklasse in Großbritannien!