Traumberuf oder kleinbürgerlich-indidualistische Sackgasse?

Die großen Themen sind zumeist Mode, Lifestyle, Sport und Gaming. Die wesentlichen Kanäle sind "YouTube", "TikTok", "Instagram" und "Facebook". Die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer sozialer Medien in Deutschland folgen digitalen Beeinflussern.² Unter jungen Menschen zwischen 16 und 29 Jahren sind es sogar 81 Prozent.³

Zu dem Einfluss der Influencer trägt auch die scheinbare Nähe der Nutzer zu ihren Idolen durch ständige Online-Präsenz bei. Nicht wenige gewähren ihren Followern große Einblicke in ihr Privatleben. Knapp die Hälfte der 13 bis 20 Jährigen gaben an, dass sie Kaufempfehlungen ihrer Influencer folgen.⁴



Rund ein Drittel der zehn- bis 14-jährigen TikTok-Nutzerinnen und Nutzer können sich vorstellen, später als Influencer einen Lebensunterhalt zu verdienen.5

Für die große Masse sind das reine Scheinideale - denn wenn ein Drittel "Influencer" wären, würde der Begriff ad absurdum geführt. Es scheint auf den ersten Blick ein verlockendes Leben zu versprechen: Sich beruflich mit Themen zu beschäftigen, die einen persönlich gerade interessieren. Offizielle Angaben zu den Verdienstmöglichkeiten von Influencern gibt es nicht. Montana Black verriet, dass er in guten Monaten 200.000€ verdient, in schlechteren um die 50.000€. Doch hinter der Leichtigkeit, mit der viele Influencer in ihren Videos rüberkommen, steckt bei vielen eine große Anstrengung und Selbstpreisgabe. 14-Stunden-Tage seien keine Seltenheit. Jonas Ems (2,7 Millionen Follower auf YouTube) verrät, dass ihn der Druck des Influencer-Daseins in Depression und Alkoholsucht trieb.⁶



Das Konzept des bezahlten Influencers baut darauf auf, möglichst viele Daten über seine Follower zu sammeln und ihre Kaufentscheidungen zu beeinflussen. Das Ganze ist ein riesiger Markt.⁷