Hier sind Auszüge aus seiner Rede:

"Ach, du liabs Herrgöttle von Gnadental, wo bin ich denn da jetzt hingeraten?

Das erinnert mich total an meine Studentenzeit in den 70er-Jahren.

Da war ich beinahe mal in den KSG, den Kommunischtischen Studentengruppen, und zwei Jahre war ich im Kommunischtischen Bund Westdeutschland, dem KBW." ... "

Meine politische Grundorientierung habe ich bei Hannah Arendt gefunden.

Kennet ihr die? Noi? Politische Philosophin! Ha, die hat des rauskriegt, dass Nazis und die Kommunischten älles die gleichen Exschtremischten sind.

In dem blauen Buch hier, im Band 36, da isch ja ein extra Kapitel, äh Absatz zu Hannah Arendt. ...

Außerdem: Gibts für jeden von euch koschtenlos das Energiesparbüchle mit ... wunderbare Tipps: Zum Beischpiel: Ihr müsset doch net dauernd duschen. Wozu habt ihr denn an Waschlappen; des isch doch auch wunderbar.

Ja klar: Den Waschlappen aber nach der Benutzung nicht auswringen, nein - noch feucht in einer Plastiktüte aufbewahren. So bleibt die Feuchtigkeit für die nächsten Male erhalten. Das kann man eine ganze Woche lang so machen."

Das Energiesparbüchle gibt es tatsächlich in Baden-Württemberg… .