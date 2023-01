Bildungstag: „Jetzt hab ich ein anderes Bild vom Sozialismus!“

Alles in allem ein runder Tag. In der Auswertung betonten alle, dass wir in unserer Arbeit viel mehr Gewicht darauf legen müssen, ein positives Bild vom Sozialismus zu vermitteln. Sie wünschten sich weitere Bildungstage und weitere Filme, zum Beispiel zur Frage der Einheit von Theorie und Praxis im Schulwesen - wie war das, wenn Arbeiter an den Unis unterrichteten und Professoren in die Betriebe gingen?

Wir machten Werbung fürs Willi-Dickhut-Museum, bei dem man sich als Fördermitglied solche tollen Filme ausleihen kann und bedanken uns dafür!

