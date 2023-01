Festivalflyer ist online

Darin schreibt das Festival-Team:

Erlebe ein einzigartiges Festival mit rebellischer, antifaschistischer und revolutionärer Musik! Auf zwei Bühnen ist Platz für über 40 Acts, von bekannten Bands bis zu deiner Schülerband. Bewerbt euch jetzt! Von Ska über Hip Hop und Rock – für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei!

Blöcke für das Bühnenprogramm sind:

Songs für den Widerstand – aktiver Widerstand gegen einen Dritten Weltkrieg!

Revolution on Stage! Alarmstufe Rot – Rettet die Umwelt!

Keinen Fußbreit den Faschisten! Powerfrauen Glück Auf - Arbeiter on Stage.

Hoch die internationale Solidarität!

Das Rebellische Musikfestival steht für organisierte und überparteiliche Zusammenarbeit. Es unterstützt die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz 2023. Wir sagen Nein zu Sexismus, Rassismus und Drogen! Gib Antikommunismus keine Chance! An Infoständen kannst du dich austauschen und aktiv werden - für Auswege aus dem Krisenchaos, gegen Ausbeutung und Unterdrückung und für die Perspektive einer befreiten Gesellschaft!

Alles wird von Hunderten Händen selbst organisiert. Es gibt ein reichhaltiges Verpflegungsangebot. Mach mit bei der Vorbereitung in deiner Stadt und in den Teams für Bands, Technik, Aufbau oder Öffentlichkeitsarbeit. Bewerbt euch mit eurer Band, meldet einen Infostand an oder bestellt euch Werbematerial unter info@rebellischesfestival.de.

Ticketpreise:

Wochenendticket-Vorverkauf: 45 Euro, Solipreis: 50 Euro (beinhaltet Eintritt und Übernachtung auf dem Zeltplatz, Zelt bitte selbst mitbringen).

Tageskasse: Freitag: 15 Euro, Samstag: 25 Euro, Sonntag: 25 Euro, ab 19.30 Uhr jeweils 15 Euro.

Kinder zwischen sieben und 15 Jahren: Freitag: 5 Euro, Samstag und Sonntag jeweils 10 Euro, ganzes Wochenende: 20 Euro.

Schnuppertickets für maximal eine Stunde (nur bis 19.30 Uhr) kostenlos.

Weitere Infos und Ticketbestellung über www.rebellischesfestival.de.

Hol dir jetzt dein Ticket und schlag dein Zelt unterm Sternenhimmel auf!

Hier gibt es den Festivalflyer für den massenhaften Einsatz