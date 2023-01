Am 4. Januar hatten die Anhänger von des abgesetzten Präsidenten Pedro Castillo wieder zu Protesten aufgerufen gegen dessen Absetzung und Inhaftierung. In den südlichen Regionen Puno, Cusco, Apurimac und Arequipa und in der Region Junin in der Landesmitte wurden wieder Straßenblockaden errichtet. Die Demonstranten fordern die Absetzung von Präsidentin Dina Boluarte, die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen. Am 3. Januar waren in Lima Anhänger der Präsidentin auf die Straße gegangen und hatte gefordert, dass die Straßenproteste eingestellt werden.