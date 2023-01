Heilbronn: Gedenkstunde mit deutsch-philippinischen Freunden

Aktiv dabei war die Gruppe des Jugendverbands REBELL. Man spürte, dass für die jungen Genossen die Völkerfreundschaft und Solidarität mit dem Freiheitskampf auf den Philippinen seit ihrer Zeit bei den Rotfüchsen eine Herzensangelegenheit geworden ist.

Das Programm begann mit Freiheitsliedern und Liedern der philippinischen Arbeiterbewegung, sowie mit einem Gedicht von Joma Sison. Nach einer Schweigeminute wurde das Lebenswerk des großen Revolutionärs in einer Ansprache gewürdigt. Drei aktive Vereinsmitglieder der Deutsch-Phillipinischen Freunde aus Heidelberg und Heilbronn berichteten von ihren Reisen und der großen Verankerung von Joma Sison in den antiimperialistischen Massenorganisationen. Ein Teilnehmer war tief beeindruckt von den Besuchen bei politischen Gefangenen in den Philippinen, die trotz jahrelanger Haft eine hohe Kampfmoral bewiesen. Durch den Verkauf von Kunsthandwerk wurde die Solidarität der Deutsch-Philippinischen Freunde unterstützt.