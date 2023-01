Henkel-Kollegen solidarisch mit Borbet-Belegschaft - mit weiteren Links

Kollegen der Waschmittelproduktion von Henkel in Düsseldorf schreiben

An die Kolleginnen und Kollegen des Felgenherstellers Borbet in Solingen. Am 28. November 2022 hat euch die Geschäftsführung von Borbet auf einer Belegschaftsversammlung überfallartig mitgeteilt, dass euer Werk in Solingen zum Jahresende geschlossen wird. 600 Arbeitsplätze sind betroffen. Ihr sollt mit dem Wechsel in eine Transfergesellschaft abgespeist werden, nicht einmal einen Sozialplan und Abfindungen soll es geben.

Das geht uns alle an! So ein Vorgehen wie bei Borbet, wo die Kolleginnen und Kollegen einfach nach Gutdünken des Unternehmers abserviert werden, darf nicht Schule machen.Und doch gibt es Parallelen. Mit dem Zusammenschluss zweier Unternehmensbereiche beim Henkel-Konzern mit Hauptsitz in Düsseldorf geht es um die Vernichtung hunderter Arbeitsplätze. Henkel geht nicht wie Borbet vor. Doch werden erstmals seit langem betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen und Regelungen zu Sozialplan und Interessensausgleich zogen sich über Monate hin, der Konzern verweigerte lange die Herausgabe konkreter Daten. Die Illusion einer „Sozialpartnerschaft“ zwischen den Unternehmen, Gewerkschaften und Belegschaften platzt wie eine Seifenblase.

Wir müssen lernen, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen. Diesen Weg habt ihr beschritten mit euren Mahnwachen, die seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag stattfinden. Wir wünschen euch und euren Familien viel Erfolg beim Kampf um eure Arbeitsplätze und stehen solidarisch an eurer Seite.

Mit solidarischen Grüßen

Kollegen der Waschmittel – Fertigung Henkel – Düsseldorf/Holthausen

Unterschrieben haben Kollegen der Nachtschicht. Einer hatte selbst 1 ½ Jahre bei Borbet gearbeitet, als Leiharbeiter. Ihm und seinen Kollegen wurde die Übernahme versprochen, was sich dann als heiße Luft erwies. Andere Kollegen haben Bekannte, die bei Borbet arbeiten und wussten schon von der geplanten Schließung. Man kann sagen, sie haben eine Rechnung mit Borbet offen.