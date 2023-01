Kämpferische Frauen in Textilfabrik

Das neuimperialistische China unterzeichnete mit der faschistischen Taliban-Regierung einen 25-Jahres-Vertrag zur Ölförderung in Afghanistan. Das Ölfeld liegt in den nördlichen Provinzen Sarpol, Jawzjan und Faryab. Im ersten Jahr investiert China 150 Millionen US-Dollar. In den nächsten drei Jahren werden 540 Millionen US-Dollar in Bergbau und Förderung investiert. Das Vertragsgebiet umfasst 4500 Quadratkilometer. Die Ölkapazität dieses Gebietes beträgt garantiert 87 Millionen Barrel. Die Taliban-Regierung ist mit einem Anteil von 20 % Partner in diesem Geschäft. Der Botschafter Wang Yu sagte während der Vertragsunterzeichnung, dass „sie sich niemals in die inneren Angelegenheiten Afghanistans einmischen werden und ihre religiösen und traditionellen Überzeugungen respektieren“. Mit "traditionellen Überzeugungen" spielt er auf den mittelalterlich anmutenden islamistischen Faschismus an. Das heißt, China - das die afghanische Regierung nicht anerkannt hatte - respektiert den Faschismus, die blutige Unterdrückung der Massen und besonders der Frauen für einen Rohstoff-Deal.