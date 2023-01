Dazu schauten wir am Anfang einen Ausschnitt aus dem ARD-Presseclub vom 6. November 2022. Die Gäste dort diskutierten kontrovers über den Kapitalismus, warum er so wie heute nicht mehr funktioniert und wie er angeblich ausgebessert werden kann. Wir diskutierten: „Warum schauen wir so was an?“

Eine Rebellin brachte ein: „Es ist nicht selbstverständlich, dass in einer solchen Sendung über Kapitalismus und Kommunismus diskutiert wird.“ Das stimmt. Das liegt an der Krise des Kapitalismus, die bis zum Dritten Weltkrieg und in eine globale Umweltkatastrophe führt. Da passt die LLL-Demo als größte Demonstration für den Sozialismus perfekt in die Zeit.

Wir gedenken den großen Revolutionären Lenin, Liebknecht und Luxemburg. Sie kämpften ihr ganzes Leben für den Sozialismus - und bekämpften opportunistische Illusionen, den Kapitalismus verbessern oder sich damit versöhnen zu können. Wir kennen es aus den Auseinandersetzungen unter Mitschülern und Nachbarn: Viele merken, dass es so nicht weitergehen kann. Aber es gibt noch viele Hoffnungen, dass es „vielleicht doch nicht so schlimm kommt“.

Deshalb organisieren sich viele auch noch nicht. Wir wollen uns mit dem Verkauf des Buchs „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ von Stefan Engel auf der LLL-Demo für diese Auseinandersetzung trainieren. Am Ende berieten wir noch die gemeinsame Anreise und Finanzierung. LLL - wir kommen!