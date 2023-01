Metallarbeiter setzen sich gegen Erdoğans Verbot durch: Sieg bei Bekaert

Der Streik der Bekaert-Beschäftigten, der von AKP-Präsident Erdoğan einen Tag vor seinem Beginn verboten worden war, führte zu einem Sieg. In der Erklärung von (der Gewerkschaft, Anm. d. Red.) Birleşik Metal-İş heißt es: "Mit diesem glorreichen Streik gegen das Streikverbot wurde eine neue Seite im gewerkschaftlichen Kampf aufgeschlagen. Nach unserem Bekaert-Streik gehören Streikverbote auf den Müllhaufen der Geschichte".

Die 400 Beschäftigten von Birleşik Metal-İ haben entgegen der Entscheidung des AKP-Vorsitzenden Recep Tayyip Erdoğan gestreikt. Dieser wollte die Streiks der DİSK-zugehörigen Birleşik Metal-İş und der HAK-İŞ-zugehörigen Özçelik-İş in den Bezirken İzmit und Kartepe in Kocaeli um 60 Tage verschieben. Die Streiks würden der "nationalen Sicherheit" schaden.

Birleşik Metal-İş gab bekannt, dass der Streik am 30. Dezember um 23 Uhr beendet wurde, und erklärte, dass die erzielte Vereinbarung nicht nur im Hinblick auf ihre wirtschaftlichen Ergebnisse, sondern auch im Hinblick auf die Ausübung des verfassungsmäßigen Rechts auf Streik betrachtet werden sollte.

Welche Ergebnisse wurden erzielt?

Birleşik Metal-İş gab an, dass die Arbeiter vor der Vereinbarung informiert wurden und die Vereinbarung nach ihrer Zustimmung unterzeichnet wurde. Die Gewerkschaft nannte die wirtschaftlichen Rechte, die sich aus der Vereinbarung ergeben, wie folgt: "Für die ersten sechs Monate hatte Bekaert eine 50-prozentige Lohnerhöhung vorgeschlagen. Nach unserem Streik, der begann, als das von den Arbeitern nicht akzeptiert wurde, erhielten wir für die ersten sechs Monate eine Erhöhung von 84,83 Prozent. In den anderen Sechs-Monats-Zeiträumen wird eine Erhöhung in Form der Inflation plus 2 Punkte angewandt. Bei den sozialen Rechten wurde im ersten Jahr ein Zuwachs von 100 Prozent erreicht."

Ein wichtiger Erfolg des Widerstands der Arbeiter ist der, dass es keine streikbedingten Lohnkürzungen geben wird. Nach dem Arbeitsgesetz wurden die Löhne der Beschäftigten während des Streiks aus dem Streikfonds bezahlt, den die Gewerkschaften aus den Mitgliedsbeiträgen gebildet hatten. ...

In Bezug auf Erdoğans Streikverbot sagte Birleşik Metal-İş: "Wie bekannt ist, wurde unser Streikbeschluss unter dem Namen 'Aufschub' aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt. Die Arbeiter von Bekaert, die zu Birleşik Metal-İş gehören, haben das Streikverbot nicht anerkannt, indem sie von ihren verfassungsmäßigen Rechten Gebrauch gemacht und 18 Tage lang einen glorreichen Widerstand geleistet haben."

„Eine neue Seite im gewerkschaftlichen Kampf ist aufgeschlagen“

Birleşik Metal-İş wies darauf hin, dass der Streik nicht nur im Hinblick auf seine wirtschaftlichen Ergebnisse betrachtet werden sollte: "Mit unserem Bekaert-Streik haben die Arbeiter wichtige Erfolge erzielt. Dieser Streik wird jedoch nicht in erster Linie wegen seiner finanziellen Ergebnisse in Erinnerung bleiben, sondern wegen seines wichtigen Platzes in der Geschichte der türkischen Arbeiterklasse. Mit diesem glorreichen Streik gegen das Streikverbot wurde eine neue Seite im gewerkschaftlichen Kampf aufgeschlagen."

„Viel Glück für die gesamte Arbeiterklasse“

Birleşik Metal-İş betonte, dass auch die Unterstützung zum erfolgreichen Abschluss des Streiks beigetragen hat und sagte: "Wir möchten all unseren Freunden, insbesondere den Beschäftigten von Bekaert, die unseren Streik zur Unterstützung besucht haben, der Arbeiterklasse solidarisch zur Seite standen und wichtige moralische Unterstützung geleistet haben, für ihre Solidarität danken. Dieser Erfolg ist auch der Erfolg der Solidarität und des gemeinsamen Kampfes. Möge der Bekaert-Streik für die gesamte Arbeiterklasse von Nutzen sein." … .