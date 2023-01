Mit guter Form ins neue Jahr

Davon entschieden sich 16 Wanderinnen und Wanderer zwischen sechs und 74 Jahren für die große Route über elf Kilometer, die durch das Heilbronner Köpfertal, über den Stadtwald und die Donnbronner Höhe zu den Weinbergen in Flein führte.

Die Gruppe war am Tag nach dem gemeinsamen Silvesterfest in Schwäbisch Hall bester Laune und in guter Kondition: es gab keine Nachzügler. Besonders die Kinder und Jugendlichen waren „vorne dran“. Am Ziel gab es eine gemeinsame Einkehr in einem Landgasthof, leckeres Essen und Fahrgemeinschaften für den Rückweg. Fazit: Ein Wiedersehen mit vielen Freunden und ein guter Start in das neue Jahr – viele Pläne für 2023 wurden besprochen.