Mit Marx ins neue Jahr

Eine gute Gelegenheit, Verbindungen unter uns zu festigen, Meinungen und Erfahrungen auszutauschen. Anschließend gab es leckeren selbstgemachten Kuchen und Kaffee. Bevor wir bei einem Glas Sekt auf ein kämpferisches und erfolgreiches neues Jahr anstießen, hob die Ortsleitung der MLPD die mit neuer Kraft auftretende Arbeiterbewegung und die Erfolge in unserer Jugendarbeit im „Katastrophenjahr 2022“ hervor.

Nicht fehlen durften dabei einige Anmerkungen zur letzten Ausgabe des Spiegel mit Marx auf dem Titelblatt und der Unterschrift „Hatte Marx doch recht?“ Die Angst der herrschenden Klasse vor dem Sozialismus kommt schon in der Artikelzusammenfassung zum Ausdruck: „Man muss kein Marxist sein, um die Schwächen des modernen Kapitalismus zu sehen.“ Dann werden einige Krisen benannt und treffend bemerkt: „Alle Risse im System einzeln zu flicken sei nicht zu schaffen, sagen nun Kritiker aus unterschiedlichsten ideologischen Lagern, warum nicht einmal einen großen Wurf wagen:“ Wer jetzt erwartet, dass die sozialistische Revolution genannt wird, sieht sich enttäuscht. Der „große Wurf“ ist ein „gerechterer, nachhaltigerer Kapitalismus“. Das ist dann doch eher ein Fehlwurf.

Unser Genosse erinnerte sich an die Begegnung an einem Stand mit einer jungen Frau. Als sie „Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands“ hörte, erzählte sie, dass ihr am Fließband bei der Marzipanfabrik Niederegger der Gedanke kam „Marx hatte doch recht.“ Über den Aufkleber unseres REBELL, „Marx hatte recht“, freute sie sich sehr.