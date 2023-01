Neujahrsempfang der Kolleginnen und Kollegen von DHL durch die MLPD Halle

Trotz größerer Auflage reichten die vielen Flyer wieder nicht aus. Eine Frage an Frank kam aus einer Gruppe von Kollegen, ob er denn in der Gewerkschaft ver.di sei. Frank bejahte die Frage und sagte aber, dass die Mitgliedschaft in ver.di allein nicht mehr ausreiche. Denn der Kampf für höhere Löhne, gegen die Inflation, usw. sei zwar wichtig, aber das eine, der Kampf um die Lösung der sozialen Frage, der Kampf gegen die Ausbeutung der Arbeiter durch die Kapitalisten und für den Sozialismus, gegen Weltkriegsgefahr und globale Umweltkatastrophe das andere, das wichtigste heute. Es ist also wichtig und richtig, in ver.di und in der revolutionären Arbeiterpartei MLPD zu sein.

Viele kleine Freundlichkeiten wurden ausgetauscht, dabei die Kontaktadressen der Halleschen und der Leipziger Genossen, denn die Kolleginnen und Kollegen kommen ja hauptsächlich aus diesen beiden Städten. Es war ein richtig schöner Neujahrsempfang unter freiem Himmel bei frühlingshaften Temperaturen. Dieses chaotische Winterwetter, in Deutschland bis plus 20 Grad, in den USA bis minus 45 Grad sind weitere deutlich spürbare Zeichen der bereits begonnenen globalen Umweltkatastrophe und deshalb auch eine weitere Mahnung für uns, alle Anstrengungen im Kampf für den echten Sozialismus zu verstärken.