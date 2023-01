Oury Jalloh - am 7. Januar 2005 von deutschen Polizisten in Dessau-Roßlau verbrannt

18 Jahre sind seit seinem grausamen Tod vergangen. Doch von Beginn an stellten die ermittelnde Polizei und staatliche Behörden die Lüge auf, er habe sich selbst angezündet. Noch heute halten sie trotz gegenteiliger Evidenz an dieser Behauptung fest. Daher kämpfen wir, Oury Jallohs Familie, Freundinnen, Freunde und viele Aktivistinnen wie Aktivisten seit fast 18 Jahren für Aufklärung, Gerechtigkeit und dafür, die Wahrheit aufzudecken. Im November 2021 wurden die Ergebnisse eines weiteren forensischen Gutachtens veröffentlicht, das von der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh organisiert wurde. In Zusammenarbeit mit internationalen Expertinnen und Experten aus Film, Performance und Wissenschaft wurde dabei tatortgetreu die Zelle 5 des Dessauer Polizeireviers rekonstruiert. Die durchgeführten Bewegungs- und Brandversuche bestätigten erneut, dass Oury sich nicht selbst angezündet haben kann.

Oury Jalloh – Das war Mord!

Alle Beweise liegen auf dem Tisch: Rassistische Polizeibeamte aus Dessau haben Oury getötet und mit Hilfe von Brandbeschleunigern verbrannt! Doch die bundesdeutsche Justiz will weiter vertuschen und weigert sich nach wie vor zuzugeben, was sich nicht mehr leugnen lässt. Oury ist kein Einzelfall und die letzten Jahre und insbesondere die letzten Monate haben nachdrücklich gezeigt, dass einige Polizeibeamte keine Hemmungen haben, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer sozialen oder psychischen Situation zu erschießen, zu ersticken oder sonst wie umzubringen. Wenn der offensichtliche Mord an Oury Jalloh ohne Konsequenzen für die Täter bleibt, weil diese durch Staatsanwaltschaften, Gerichte und Politik geschützt werden, dann ist das auch in Zukunft ihr Freibrief zum Töten!

Demonstration in Dessau am 7. Januar

Damit die Täter nicht davonkommen, ist es notwendig, dass wir den Oury Jalloh-Komplex auflösen und die Angehörigen und Freundinnen und Freunde der Opfer ihren Frieden finden können! Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Trauer und unsere Wut am 7. Januar 2023 gemeinsam in Dessau auf die Straße tragen!

Mit der Bahn von Berlin: Berlin Hbf - Treff 11 Uhr Gleis 14 (Abfahrt 11.14 Uhr)