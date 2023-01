Riesige Ressourcenverschwendung für den Konkurrenzkampf

Natürlich nur in erstklassigen Lagen, bei Luxus-Einkaufscentern und in Luxusquartieren. Überdacht wegen Regen und solarbeleuchtet. Bewusst in voller Konkurrenz zu Tesla. Damit punkten will Ole Källenius u.a. beim Autogipfel mit Olaf Scholz am kommenden Dienstag, dem 10. Januar 2023.

"Greenwashing" im Luxussegment, Größenwahn und katastrophal für die Umwelt, nenne ich das. Warum ? Kennen wir nicht aus der Vergangenheit die Videogeräte-Geschichte. Video 2000 contra VHS. Jüngst die Ladekabel für Smartphones. Jeder Hersteller hat seine spezifischen Ladekabel. Ein neues Handy, ein neues Ladegerät bzw. Kabel muss her. Milliarden Geräte auf dem Globus liegen unnütz herum, obwohl voll funktionsfähig.

Es werden Unmengen Ressourcen der Natur verbraucht, damit jeder Hersteller sein eigenes Ding, sprich: seinen eigenen Profit hat. Der Ausbau der E-Fahrzeugladestruktur ist ein Mittel, damit jeder Hersteller im weltweiten Konkurrenzkampf seinen eigenen Profit daraus schlägt. Egal, was es an Einsatz von Ressourcen kostet.

Ein Beispiel für die absolute Unfähigkeit des Kapitalismus, zum Wohle und Schutz der Menschheit und der Umwelt bewusst sorgfältig mit der Energie und Materialien umzugehen.