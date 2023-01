Solidaritätserklärung von ver.di-Kolleginnen und Kollegen aus NRW nach Großbritannien

Senden euch solidarische Grüße zum größten Streik im Gesundheitswesen eures Landes

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir, die Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaft ver.di in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, senden euch solidarische Grüße. Wir sind aus einem Fachbereich, der die Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen, sozialen Diensten, Bildung und Wissenschaft organisiert. Wir gratulieren euch zum größten Streik im Gesundheitswesen in der Geschichte Großbritanniens!