Solidarität mit dem Kampf der Borbet-Kolleginnen und -Kollegen um ihre Arbeitsplätze

Am 28.11.22 erfuhr die Belegschaft des Felgenherstellers Borbet in Solingen von der Schließung des Werkes und der Vernichtung von 600 Arbeitsplätzen – und das ohne Sozialplan und Abfindungen, sondern nur mit dem „Angebot“, für einige Monate in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Bereits zum 16.12.22, mit dem Beginn der Weihnachtspause im Werk, sollte für den Großteil der Belegschaft Schluss sein. Die Belegschaft musste diese Erfahrungen erst einmal verarbeiten. Am zweiten Weihnachtsfeiertag errichteten sie eine Mahnwache am Tor 1, um die kämpferische Richtung zu stärken. Seither ist diese Mahnwache angewachsen. Die MLPD Bergisch Land ist aktiv an der Mahnwache beteiligt.

Weitere Informationen findet ihr auf Rote Fahne News. Entwickelt die Solidarität mit Solidaritätsadressen, noch besser mit Besuchen der Mahnwachen, die täglich ab 13 Uhr stattfinden: Weyerstraße 112 – 114, 42697 Solingen.

Soli-Schreiben an: www.igmrsg.de/kontakt, Kopie an redaktion@rf-news.de und bergisch-land@mlpd.de sowie nrw@mlpd.de.