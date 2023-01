Solidaritätserklärung des Zentralen Koordinierungsausschusses von Kumpel für AUF

An die Belegschaft der Borbet-Werke in Solingen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Kampf für den Erhalt eurer Arbeitsplätze stehen wir voll auf eurer Seite.

Wir Bergleute selbst konnten durch unseren sechstägigen selbstständigen Streik im März 1997 im ganzen Ruhrgebiet und Saarland den Ruhrkohle-Vorstand zu der Zusage zwingen, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird.

In Deutschland gibt es gegen Entlassungen kein Streikrecht. Deshalb müssen in solch einem Falle die Arbeiter ihre Sache selbst in die Hand nehmen. Ein solcher Streik würde in einer Situation, wo die breite Masse der Arbeiter und der Gesamtbevölkerung unter zunehmender Inflation leidet, auf breiteste Resonanz und Unterstützung treffen.

Die kämpferische Bergarbeiterbewegung steht in jedem Falle an eurer Seite!!

Mit herzlichen Gruß

Christian Link