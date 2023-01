Türkische und syrische Gießereiarbeiter legen gemeinsam die Arbeit nieder

Etwa 200 Gießereiarbeiter, darunter einheimische und syrische Arbeiter, die im Küsget-Industriegebiet in Antep arbeiten, haben gemeinsam die Arbeit niedergelegt.

Im Industriegebiet Küsget in Antep legten die Gießereiarbeiter die Arbeit nieder, um gegen die Einführung einer zu niedrigen Lohnerhöhung zu protestieren. Etwa 200 Arbeiter, darunter einheimische und syrische Arbeiter, stellten gemeinsam die Arbeit ein. Sie forderten, dass sich die von der Regierung angekündigte Mindestlohnerhöhung in ihren Löhnen niederschlägt, während die Kapitalisten die Erhöhung nicht berücksichtigen und die Arbeitsbelastung erhöhen wollen. Die Arbeiter erklärten, dass sie entschlossen sind, so lange zu kämpfen, bis ihre Forderungen akzeptiert werden.

Niedrige Gehaltserhöhung und zunehmende Arbeitsbelastung

Während die Arbeiter eine Erhöhung ihrer Löhne in Höhe der staatlichen Erhöhung des Mindestlohns fordern, bieten die Bosse an, die Löhne um 3000 Lira zu erhöhen, nicht auf der Grundlage des Tarifs, sondern auf der Grundlage der staatlichen Erhöhung um 3000 Lira, und wollen die Arbeitsbelastung erhöhen. Mesut, einer der Arbeiter, die angaben, dass sie über dem Mindestlohn bezahlt werden, erklärte, dass sein Gehalt derzeit 8000 Lira beträgt und nicht erhöht wurde. Mesut erklärte, dass sie die fünfzigprozentige Erhöhung des Mindestlohns auf 12.000 Lira durch die Erhöhung ihrer Löhne erreichen wollen: "Aber die Bosse sagen, ich will 10 Prozent mehr Arbeit. Mit anderen Worten, sie wollen unsere Arbeitsbelastung erhöhen. Dies können wir nicht akzeptieren. Aus diesem Grund sind wir hier zusammengekommen. Wenn sie zum Beispiel in einer Fabrik acht Stunden arbeiten, sagt der Chef, sie sollen neun Stunden arbeiten. Wenn wir normalerweise bei 60 Grad arbeiten, wollen sie 70 Grad. sie geben uns also keine Gehaltserhöhung. Die Lohnerhöhung, die sie uns geben, machen sie durch Überarbeitung wieder wett." ...

„Es gibt keine Syrer oder Türken in diesem Job, wir sind alle zusammen!“

Syrische Arbeiter protestieren gemeinsam mit einheimischen Arbeitern mit einer Arbeitsniederlegung. Die meisten syrischen Arbeiter sind ohne Versicherung beschäftigt. Eymen, einer der syrischen Arbeiter, sagte, dass es in diesem Geschäft weder Türken noch Syrer gibt, sondern dass alle zusammen sind. Eymen erklärte, dass die Chefs nicht hinsehen, wenn sich jemand bei der Arbeit verletzt, und sagte: "Sie finden die Gelegenheit und benutzen uns. Sie lassen uns lange Schichten arbeiten, sie geben uns die Hälfte unserer Rechte. Der Chef verdient auch an Versicherungen. Der Mann verdient in jeder Hinsicht, er verdient an uns, er verdient an der Arbeit". Eymen erklärte, dass die von ihnen hergestellten Produkte in ausländischer Währung verkauft werden: "Die Chefs sagen, dass wir dadurch nicht gerettet werden. Das ist eine Lüge", sagte er. Eymen fuhr mit seinen Worten fort. ... Wir haben zehn Jahre lang durchgehalten. Wie lange ist das so? Die Chefs haben zehn Autos. Sie haben Villen. Was auch immer sie sagen, sie lügen. Sie verfolgen uns, sie unterdrücken uns. Sie benutzen uns wie Sklaven. Sie spielen mit unserem Brot, sie spielen mit unserem Leben. Ich habe einen Stromschlag bekommen, sie haben mir sogar den Tageslohn gekürzt", sagte er.