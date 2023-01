Über die Kooperation von Russland und China

Die Situation hängt zunehmend davon ab, auf welche Verbündeten sich sowohl die Ukraine als auch Russland verlassen können. Für beide Länder ist das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Verbündeten entscheidend. Sie sind alle ziemlich eng miteinander verflochten und können die Last des Krieges nicht allein tragen.

Wechselbeziehungen zwischen Russland und den neuen imperialistischen Staaten China, Iran und Türkei

Der wichtigste Wirtschaftspartner der drei neuen imperialistischen Länder ist natürlich China. Am Vorabend des Ausbruchs der Kriegshandlungen in der Ukraine erreichte der Handels- und Wirtschaftsumsatz zwischen China und Russland im Jahr 2021 146,887 Mrd. US-Dollar und stieg damit trotz der Folgen der Pandemie im Vergleich zum Vorjahr um 35,8 Prozent. Angesichts des eigenen potenziellen Kriegsherds Taiwan und der Tatsache, dass China nicht unter die Wirtschaftssanktionen Europas und der USA fallen will, ist es vorsichtig, Russland in seinem Konflikt mit der Ukraine direkt zu unterstützen. Seine Rolle bei der Bildung eines Blocks neuer imperialistischer Mächte besteht darin, Russland mit einer massiven Finanzspritze für die russische Wirtschaft zu unterstützen, aber nicht, ihm direkt bei militärischen Aktionen zu helfen.

Dieses Ziel wird durch die Erhöhung der russischen Gas- und Öllieferungen an die VR China und die Durchführung großer Energieinfrastrukturprojekte erreicht, die es Russland ermöglichen würden, Energieströme vom westlichen auf den chinesischen Markt umzuleiten und Verluste durch die von den USA und den Ländern der Europäischen Union verhängten Sanktionen zu vermeiden. Das staatliche chinesische Öl- und Gaskonsortium CNPC, Gazprom und Rosneft haben ein chinesisch-russisches Abkommen über den Kauf und Verkauf von Erdgas im Fernen Osten sowie ein Zusatzabkommen unterzeichnet, das einen Vertrag über die Lieferung von Öl aus Raffinerien im Westen Chinas garantiert. Russland wird China zusätzlich 10 bis 48 Milliarden Kubikmeter Erdgas und 100 Millionen Tonnen Öl liefern, um den Energiebedarf Chinas zu decken. Außerdem werden neue Transportkorridore geschaffen, um den Handel zwischen den beiden Mitgliedern des entstehenden neuen imperialistischen Blocks zu fördern. Die erste Eisenbahnbrücke zwischen China und Russland, die Tongjiang-Eisenbahnbrücke, wurde im Sommer 2021 fertiggestellt. Und in diesem Jahr wurde die chinesisch-russische Straßenbrücke Heihe-Blagoveshensk eröffnet, die für einen mehrfachen Anstieg des Güterverkehrs sorgte.

Was die militärisch-technische Zusammenarbeit betrifft, so hindert China Russland nicht daran, die konventionellen Waffen und die Munition, die es für seine Kampfhandlungen in der Ukraine benötigt, von seinem Satelliten Nordkorea zu beziehen.